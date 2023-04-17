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Купить недвижимость в Baden, Франция

18 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Baden, Франция
Квартира 3 комнаты
Baden, Франция
3 Количество комнат 59 м²
€ 414,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024Выходящий на набережную Рабин, в нескольких шагах от истор…
Квартира 3 комнатыв Baden, Франция
Квартира 3 комнаты
Baden, Франция
3 Количество комнат 59 м²
€ 428,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024Выходящий на набережную Рабин, в нескольких шагах от истор…
Квартира 3 комнатыв Baden, Франция
Квартира 3 комнаты
Baden, Франция
3 Количество комнат 59 м²
€ 439,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024Выходящий на набережную Рабин, в нескольких шагах от истор…
Квартира 3 комнатыв Baden, Франция
Квартира 3 комнаты
Baden, Франция
3 Количество комнат 59 м²
€ 403,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024Выходящий на набережную Рабин, в нескольких шагах от истор…
Квартира 3 комнатыв Baden, Франция
Квартира 3 комнаты
Baden, Франция
3 Количество комнат 60 м²
€ 435,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024Выходящий на набережную Рабин, в нескольких шагах от истор…
Квартира 3 комнатыв Baden, Франция
Квартира 3 комнаты
Baden, Франция
3 Количество комнат 60 м²
€ 428,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024Выходящий на набережную Рабин, в нескольких шагах от истор…
Квартира 3 комнатыв Baden, Франция
Квартира 3 комнаты
Baden, Франция
3 Количество комнат 65 м²
€ 406,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024Выходящий на набережную Рабин, в нескольких шагах от истор…
Квартира 3 комнатыв Baden, Франция
Квартира 3 комнаты
Baden, Франция
3 Количество комнат 65 м²
€ 428,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024Выходящий на набережную Рабин, в нескольких шагах от истор…
Квартира 3 комнатыв Baden, Франция
Квартира 3 комнаты
Baden, Франция
3 Количество комнат 66 м²
€ 403,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024Выходящий на набережную Рабин, в нескольких шагах от истор…
Квартира 3 комнатыв Baden, Франция
Квартира 3 комнаты
Baden, Франция
3 Количество комнат 66 м²
€ 414,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024Выходящий на набережную Рабин, в нескольких шагах от истор…
Квартира 3 комнатыв Baden, Франция
Квартира 3 комнаты
Baden, Франция
3 Количество комнат 79 м²
€ 534,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024Выходящий на набережную Рабин, в нескольких шагах от истор…
Квартира 3 комнатыв Baden, Франция
Квартира 3 комнаты
Baden, Франция
3 Количество комнат 79 м²
€ 508,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024Выходящий на набережную Рабин, в нескольких шагах от истор…
Квартира 4 комнатыв Baden, Франция
Квартира 4 комнаты
Baden, Франция
4 Количество комнат 94 м²
€ 703,200
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024Выходящий на набережную Рабин, в нескольких шагах от истор…
Квартира 4 комнатыв Baden, Франция
Квартира 4 комнаты
Baden, Франция
4 Количество комнат 104 м²
€ 678,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024Выходящий на набережную Рабин, в нескольких шагах от истор…
Квартира 3 комнатыв Baden, Франция
Квартира 3 комнаты
Baden, Франция
3 Количество комнат 60 м²
€ 372,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024Выходящий на набережную Рабин, в нескольких шагах от истор…
Квартира 3 комнатыв Baden, Франция
Квартира 3 комнаты
Baden, Франция
3 Количество комнат 63 м²
€ 415,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024Выходящий на набережную Рабин, в нескольких шагах от истор…
Квартира 3 комнатыв Baden, Франция
Квартира 3 комнаты
Baden, Франция
3 Количество комнат 66 м²
€ 372,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024Выходящий на набережную Рабин, в нескольких шагах от истор…
Квартира 3 комнатыв Baden, Франция
Квартира 3 комнаты
Baden, Франция
3 Количество комнат 66 м²
€ 399,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024Выходящий на набережную Рабин, в нескольких шагах от истор…

Параметры недвижимости в Baden, Франция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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