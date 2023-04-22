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Виллы в Avignon, Франция

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Avignon, Франция
Вилла 4 спальни
Avignon, Франция
200 м²
€ 895,000
Дизайнерская вилла расположена в 15 минутах езды от города Авиньон. Вилла стилизована в совр…

Параметры недвижимости в Avignon, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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