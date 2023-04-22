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Квартиры в Avignon, Франция

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3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Avignon, Франция
Квартира 4 комнаты
Avignon, Франция
4 Количество комнат 84 м²
€ 335,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Хорошо спроектированная резиденция в саду предлагает ква…
Квартира 2 комнаты в Avignon, Франция
Квартира 2 комнаты
Avignon, Франция
2 Количество комнат 44 м²
€ 214,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Хорошо спроектированная резиденция в саду предлагает ква…
Квартира 2 комнаты в Fontaine-de-Vaucluse, Франция
Квартира 2 комнаты
Fontaine-de-Vaucluse, Франция
2 Количество комнат
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Avignon, Франция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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