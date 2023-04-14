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Купить недвижимость с бассейном в Auvergne-Rhone-Alpes, Франция

Бурк-ан-Брес
77
Lyon
34
Saint-Priest
20
Альбервиль
10
Courchevel
8
Bonneville
3
Gex
1
Thiers
1
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1 объект найдено
Вилла 4 спальнив Le Biot, Франция
Вилла 4 спальни
Le Biot, Франция
220 м²
€ 1,850,000
Современная вилла с видом на море на Лазурном берегу, Биот. Площадь – 220 кв.м., площадь уч…

Параметры недвижимости в Auvergne-Rhone-Alpes, Франция

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