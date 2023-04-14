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Купить недвижимость с видом на горы в Auvergne-Rhone-Alpes, Франция

Бурк-ан-Брес
77
Lyon
34
Saint-Priest
20
Альбервиль
10
Courchevel
8
Bonneville
3
Gex
1
Thiers
1
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1 объект найдено
Шале 10 спаленв Megeve, Франция
Шале 10 спален
Megeve, Франция
17 Количество комнат 10 ванных комнат 750 м² Количество этажей 2
€ 15,000,000
Эксклюзивный шале, расположенный в Межеве в Мон Д'Арбуа Франция. Всего час езды на машин…

Параметры недвижимости в Auvergne-Rhone-Alpes, Франция

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