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Дома в Auvergne-Rhone-Alpes, Франция

виллы
9
замки
3
шале
97
25 объектов найдено
Замок 30 комнат с видом на горы, с c ремонтом в Nizerolles, Франция
Замок 30 комнат с видом на горы, с c ремонтом
Nizerolles, Франция
Комнаты 30
Площадь 1 200 м²
Артикул: ART2547 ИСТОРИЧЕСКИЙ ЗАМОК Замок 30 комнат 20 спален 1200 м² Замок, первон…
€12,60 млн
Шале 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Megeve, Франция
Шале 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Megeve, Франция
Комнаты 17
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 750 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный шале, расположенный в Межеве в Мон Д'Арбуа Франция. Всего час езды на машине от…
€13,00 млн
Вилла в Метрополия Франции, Франция
Вилла
Метрополия Франции, Франция
Площадь 550 м²
Франция Регион Рона-Альпы Женевское озеро Вилла с пляжем Очен…
€7,40 млн
Шале 4 спальни в Les Allues, Франция
Шале 4 спальни
Les Allues, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
LES 3 VALLEES: ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДОМАНИЯ Эта программа будет построена в районе Лайтеле, в Мери…
€1,28 млн
Шале 4 спальни в Praz-sur-Arly, Франция
Шале 4 спальни
Praz-sur-Arly, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Этот проект в Haut Savoie предлагает Studio Apartments 4, которые идеально расположены и отк…
€1,42 млн
Шале 4 спальни в Tignes, Франция
Шале 4 спальни
Tignes, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
13 Шале 13 ДИЗАЙНЕРОВ ОДИН ШАЛЕТ, ОДИН ДИЗАЙНЕР, ОДИН ИЗ РАБОТЫ ИСКУССТВА 13 шале, 13 извест…
€4,10 млн
Шале 3 спальни в Les Gets, Франция
Шале 3 спальни
Les Gets, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Искусство жизни сделано в Les Gets. Фортуна поддерживает смелый девиз Les Gets. Этот средне-…
€925,000
Шале 6 спален с кондиционером, в центре города, с интернетом в Альбервиль, Франция
Шале 6 спален с кондиционером, в центре города, с интернетом
Альбервиль, Франция
Количество спален 6
Площадь 273 м²
Новый проект поселка шале расположен в Куршевеле 1650, Франция. Комплекс представляет собой …
€4,00 млн
Шале 4 спальни с кондиционером, в центре города, с интернетом в Альбервиль, Франция
Шале 4 спальни с кондиционером, в центре города, с интернетом
Альбервиль, Франция
Количество спален 4
Площадь 204 м²
Новый проект поселка шале расположен в Куршевеле 1650, Франция. Комплекс представляет собой …
€3,06 млн
Шале 5 спален с кондиционером, в центре города, с интернетом в Альбервиль, Франция
Шале 5 спален с кондиционером, в центре города, с интернетом
Альбервиль, Франция
Количество спален 5
Площадь 225 м²
Новый проект поселка шале расположен в Куршевеле 1650, Франция. Комплекс представляет собой …
€3,26 млн
Шале 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Альбервиль, Франция
Шале 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Альбервиль, Франция
Количество спален 3
Площадь 327 м²
Современное шале расположено в частном и тихом жилом районе Куршевель Вилладж, Куршевель 155…
€3,78 млн
Шале 6 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Альбервиль, Франция
Шале 6 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Альбервиль, Франция
Количество спален 6
Площадь 366 м²
Превосходное шале, расположенное в Куршевеле 1850, с 6 просторными спальнями, одна из которы…
€11,50 млн
Шале 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Альбервиль, Франция
Шале 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Альбервиль, Франция
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Роскошное шале расположено у подножья горнолыжных склонов в Куршевеле, Франция. Шале в тради…
€4,50 млн
Вилла в Метрополия Франции, Франция
Вилла
Метрополия Франции, Франция
Площадь 480 м²
Франция Женевское озеро Вилла на берегу Женевского озера Соврем…
€4,50 млн
Вилла в Метрополия Франции, Франция
Вилла
Метрополия Франции, Франция
Площадь 486 м²
Франция Женевское озеро Вилла с видом на Монблан Соврем…
€2,20 млн
Вилла с сауной, с пирсом в Метрополия Франции, Франция
Вилла с сауной, с пирсом
Метрополия Франции, Франция
Площадь 400 м²
Франция Женевское озеро Вилла в закрытой резиденции …
€1,98 млн
Вилла 6 комнат с террасой, с кредитом / ипотекой в Метрополия Франции, Франция
Вилла 6 комнат с террасой, с кредитом / ипотекой
Метрополия Франции, Франция
Комнаты 6
Площадь 300 м²
 Франция Верхняя Савойя, Рона-Альпы Шен-Сюр-Леман Современная вилла…
€2,80 млн
Дом в Метрополия Франции, Франция
Дом
Метрополия Франции, Франция
Площадь 660 м²
Франция Женевское озеро Элегантный особняк в 10 мин от Женевы …
€4,85 млн
Вилла в Метрополия Франции, Франция
Вилла
Метрополия Франции, Франция
Площадь 450 м²
Франция Женевское озеро Вилла рядом с Женевой Современн…
€2,65 млн
Замок замок в Метрополия Франции, Франция
Замок замок
Метрополия Франции, Франция
Площадь 2 000 м²
Франция регион Рона-Альпы, департамент Савойя Замок с видом на озеро Бурже…
€8,50 млн
Вилла с лифтом, с сауной в Метрополия Франции, Франция
Вилла с лифтом, с сауной
Метрополия Франции, Франция
Площадь 860 м²
Франция Верхняя Савойя, Рона-Альпы Элегантная вилла на Женевском озере…
€7,50 млн
Вилла с сауной в Метрополия Франции, Франция
Вилла с сауной
Метрополия Франции, Франция
Площадь 2 000 м²
Франция Женевское озеро Вилла люкс - Дача Джентльмена Скром…
€16,00 млн
Шале с сауной в Альбервиль, Франция
Шале с сауной
Альбервиль, Франция
Площадь 938 м²
Франция департамент Савойя, регион Рона-Альпы горнолыжный курорт Куршевель …
€12,00 млн
Замок 8 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Lyon, Франция
Замок 8 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Lyon, Франция
Количество спален 8
Площадь 620 м²
Замок идеально расположен в городке Ле-Кот-д'Аре в 30 минутах от Лиона в очаровательной дере…
€1,98 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с садом в Le Biot, Франция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с садом
Le Biot, Франция
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Современная вилла с видом на море на Лазурном берегу, Биот. Площадь – 220 кв.м., площадь уч…
€1,85 млн

Параметры недвижимости в Auvergne-Rhone-Alpes, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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