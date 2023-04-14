Купить шале с видом на горы в Auvergne-Rhone-Alpes, Франция

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Шале 10 спален
Megeve, Франция
17 Количество комнат
10 ванных комнат
750 м²
Количество этажей 2
€ 15,000,000
Эксклюзивный шале, расположенный в Межеве в Мон Д'Арбуа Франция. Всего час езды на машин…
Параметры недвижимости в Auvergne-Rhone-Alpes, Франция
с видом на море
с бассейном
недорогая
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