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Купить шале в Auvergne-Rhone-Alpes, Франция

Альбервиль
8
Courchevel
6
Bonneville
3
Шале В архив
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11 объектов найдено
Шале 10 спаленв Megeve, Франция
Шале 10 спален
Megeve, Франция
17 Количество комнат 10 ванных комнат 750 м² Количество этажей 2
€ 15,000,000
Эксклюзивный шале, расположенный в Межеве в Мон Д'Арбуа Франция. Всего час езды на машин…
Шале 4 спальнив Les Allues, Франция
Шале 4 спальни
Les Allues, Франция
3 ванных комнат
€ 1,280,000
LES 3 VALLEES: ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДОМАНИЯ Эта программа будет построена в районе Лайтеле, в Мери…
Шале 4 спальнив Praz-sur-Arly, Франция
Шале 4 спальни
Praz-sur-Arly, Франция
3 ванных комнат
€ 1,420,000
Этот проект в Haut Savoie предлагает Studio Apartments 4, которые идеально расположены и отк…
Шале 4 спальнив Tignes, Франция
Шале 4 спальни
Tignes, Франция
4 ванных комнат
€ 4,104,000
13 Шале 13 ДИЗАЙНЕРОВ ОДИН ШАЛЕТ, ОДИН ДИЗАЙНЕР, ОДИН ИЗ РАБОТЫ ИСКУССТВА 13 шале, 13 извест…
Шале 3 спальнив Les Gets, Франция
Шале 3 спальни
Les Gets, Франция
2 ванных комнат
€ 925,000
Искусство жизни сделано в Les Gets. Фортуна поддерживает смелый девиз Les Gets. Этот ср…
Шале 6 спаленв Альбервиль, Франция
Шале 6 спален
Альбервиль, Франция
273 м²
€ 4,000,000
Новый проект поселка шале расположен в Куршевеле 1650, Франция. Комплекс представляет собой …
Шале 4 спальнив Альбервиль, Франция
Шале 4 спальни
Альбервиль, Франция
204 м²
€ 3,060,000
Новый проект поселка шале расположен в Куршевеле 1650, Франция. Комплекс представляет собой …
Шале 5 спаленв Альбервиль, Франция
Шале 5 спален
Альбервиль, Франция
225 м²
€ 3,260,000
Новый проект поселка шале расположен в Куршевеле 1650, Франция. Комплекс представляет собой …
Шале 3 спальнив Альбервиль, Франция
Шале 3 спальни
Альбервиль, Франция
327 м²
€ 3,780,000
Современное шале расположено в частном и тихом жилом районе Куршевель Вилладж, Куршевель 155…
Шале 6 спаленв Альбервиль, Франция
Шале 6 спален
Альбервиль, Франция
366 м²
€ 11,500,000
Превосходное шале, расположенное в Куршевеле 1850, с 6 просторными спальнями, одна из которы…
Шале 4 спальнив Альбервиль, Франция
Шале 4 спальни
Альбервиль, Франция
240 м²
€ 4,500,000
Роскошное шале расположено у подножья горнолыжных склонов в Куршевеле, Франция. Шале в тради…

Параметры недвижимости в Auvergne-Rhone-Alpes, Франция

с видом на горы
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