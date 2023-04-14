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Купить замок в Auvergne-Rhone-Alpes, Франция

Lyon
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1 объект найдено
Замок 8 спаленв Lyon, Франция
Замок 8 спален
Lyon, Франция
620 м²
€ 1,980,000
Замок идеально расположен в городке Ле-Кот-д'Аре в 30 минутах от Лиона в очаровательной дере…

Параметры недвижимости в Auvergne-Rhone-Alpes, Франция

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с видом на озеро
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