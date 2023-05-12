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Жильё с видом на море в Овар, Франция

14 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Овар, Франция
Квартира 2 комнаты
Овар, Франция
Комнаты 2
Площадь 51 м²
€ 478,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
Квартира 2 комнаты в Овар, Франция
Квартира 2 комнаты
Овар, Франция
Комнаты 2
Площадь 52 м²
€ 493,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
Квартира 2 комнаты в Овар, Франция
Квартира 2 комнаты
Овар, Франция
Комнаты 2
Площадь 54 м²
€ 443,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
Квартира 3 комнаты в Овар, Франция
Квартира 3 комнаты
Овар, Франция
Комнаты 3
Площадь 64 м²
€ 567,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
Квартира 2 комнаты в Овар, Франция
Квартира 2 комнаты
Овар, Франция
Комнаты 2
Площадь 58 м²
€ 478,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
Квартира 2 комнаты в Овар, Франция
Квартира 2 комнаты
Овар, Франция
Комнаты 2
Площадь 58 м²
€ 478,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
Квартира 2 комнаты в Овар, Франция
Квартира 2 комнаты
Овар, Франция
Комнаты 2
Площадь 61 м²
€ 508,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
Квартира 3 комнаты в Овар, Франция
Квартира 3 комнаты
Овар, Франция
Комнаты 3
Площадь 80 м²
€ 727,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
Квартира 3 комнаты в Овар, Франция
Квартира 3 комнаты
Овар, Франция
Комнаты 3
Площадь 97 м²
€ 913,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
Квартира 3 комнаты в Овар, Франция
Квартира 3 комнаты
Овар, Франция
Комнаты 3
Площадь 98 м²
€ 953,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
Квартира 4 комнаты в Овар, Франция
Квартира 4 комнаты
Овар, Франция
Комнаты 4
Площадь 84 м²
€ 727,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
Квартира 4 комнаты в Овар, Франция
Квартира 4 комнаты
Овар, Франция
Комнаты 4
Площадь 87 м²
€ 717,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
Квартира 4 комнаты в Овар, Франция
Квартира 4 комнаты
Овар, Франция
Комнаты 4
Площадь 109 м²
€ 1,003,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
Квартира 4 комнаты в Овар, Франция
Квартира 4 комнаты
Овар, Франция
Комнаты 4
Площадь 118 м²
€ 976,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…

Параметры недвижимости в Овар, Франция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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