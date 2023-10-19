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Замки в Овар, Франция

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1 объект найдено
Замок в Овар, Франция
Замок
Овар, Франция
Площадь 800 м²
CENTRE-VAR HOTEL DE CHARME Отель 3 звезды, гастрономический РЕСТОРАН Этот очаровательный…
€1,19 млн

Параметры недвижимости в Овар, Франция

с бассейном
с видом на горы
у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
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