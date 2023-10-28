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Жильё в Овар, Франция

квартиры
16
17 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Овар, Франция
Квартира 4 комнаты
Овар, Франция
Комнаты 4
Площадь 84 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2023  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
€770,000
Квартира 3 комнаты в Овар, Франция
Квартира 3 комнаты
Овар, Франция
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
€847,000
Квартира 2 комнаты с видом на море в Овар, Франция
Квартира 2 комнаты с видом на море
Овар, Франция
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
€478,000
Квартира 2 комнаты с видом на море в Овар, Франция
Квартира 2 комнаты с видом на море
Овар, Франция
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
€493,000
Квартира 2 комнаты с видом на море в Овар, Франция
Квартира 2 комнаты с видом на море
Овар, Франция
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
€443,000
Квартира 3 комнаты с видом на море в Овар, Франция
Квартира 3 комнаты с видом на море
Овар, Франция
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
€567,000
Квартира 2 комнаты с видом на море в Овар, Франция
Квартира 2 комнаты с видом на море
Овар, Франция
Комнаты 2
Площадь 58 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
€478,000
Квартира 2 комнаты с видом на море в Овар, Франция
Квартира 2 комнаты с видом на море
Овар, Франция
Комнаты 2
Площадь 58 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
€478,000
Квартира 2 комнаты с видом на море в Овар, Франция
Квартира 2 комнаты с видом на море
Овар, Франция
Комнаты 2
Площадь 61 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
€508,000
Квартира 3 комнаты с видом на море в Овар, Франция
Квартира 3 комнаты с видом на море
Овар, Франция
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
€727,000
Квартира 3 комнаты с видом на море в Овар, Франция
Квартира 3 комнаты с видом на море
Овар, Франция
Комнаты 3
Площадь 97 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
€913,000
Квартира 3 комнаты с видом на море в Овар, Франция
Квартира 3 комнаты с видом на море
Овар, Франция
Комнаты 3
Площадь 98 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
€953,000
Квартира 4 комнаты с видом на море в Овар, Франция
Квартира 4 комнаты с видом на море
Овар, Франция
Комнаты 4
Площадь 84 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
€727,000
Квартира 4 комнаты с видом на море в Овар, Франция
Квартира 4 комнаты с видом на море
Овар, Франция
Комнаты 4
Площадь 87 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
€717,000
Квартира 4 комнаты с видом на море в Овар, Франция
Квартира 4 комнаты с видом на море
Овар, Франция
Комнаты 4
Площадь 109 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
€1,00 млн
Квартира 4 комнаты с видом на море в Овар, Франция
Квартира 4 комнаты с видом на море
Овар, Франция
Комнаты 4
Площадь 118 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
€976,000
Замок в Овар, Франция
Замок
Овар, Франция
Площадь 800 м²
CENTRE-VAR HOTEL DE CHARME Отель 3 звезды, гастрономический РЕСТОРАН Этот очаровательный…
€1,19 млн

Параметры недвижимости в Овар, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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