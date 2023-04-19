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Купить вилла в Нантер (округ), Франция

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1 объект найдено
Вилла 5 спаленв Нёйи-сюр-Сен, Франция
Вилла 5 спален
Нёйи-сюр-Сен, Франция
1 ванных комнат 349 м²
€ 5,650,000
Всего в нескольких метрах от потрясающих садов Буа-де-Булонь и от приятного Jardin d'Acclima…

Параметры недвижимости в Нантер (округ), Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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