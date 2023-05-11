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Замки в Calvados, Франция

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1 объект найдено
Замок 5 спален в Довиль, Франция
Замок 5 спален
Довиль, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
€ 1,200,000

Параметры недвижимости в Calvados, Франция

с видом на горы
с бассейном
у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
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