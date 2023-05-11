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Жильё в Calvados, Франция

79 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Кан, Франция
Квартира 2 комнаты
Кан, Франция
Комнаты 2
Площадь 47 м²
€ 253,000
Квартира 2 комнаты в Кан, Франция
Квартира 2 комнаты
Кан, Франция
Комнаты 2
Площадь 42 м²
€ 213,000
Квартира 4 комнаты в Кан, Франция
Квартира 4 комнаты
Кан, Франция
Комнаты 4
Площадь 82 м²
€ 336,000
Квартира 5 комнат в Кан, Франция
Квартира 5 комнат
Кан, Франция
Комнаты 5
Площадь 102 м²
€ 530,000
Квартира 2 комнаты в Кан, Франция
Квартира 2 комнаты
Кан, Франция
Комнаты 2
Площадь 39 м²
€ 197,000
Квартира 2 комнаты в Кан, Франция
Квартира 2 комнаты
Кан, Франция
Комнаты 2
Площадь 39 м²
€ 202,000
Квартира 2 комнаты в Кан, Франция
Квартира 2 комнаты
Кан, Франция
Комнаты 2
Площадь 42 м²
€ 209,000
Квартира 2 комнаты в Кан, Франция
Квартира 2 комнаты
Кан, Франция
Комнаты 2
Площадь 41 м²
€ 197,000
Квартира 2 комнаты в Кан, Франция
Квартира 2 комнаты
Кан, Франция
Комнаты 2
Площадь 41 м²
€ 207,000
Квартира 2 комнаты в Кан, Франция
Квартира 2 комнаты
Кан, Франция
Комнаты 2
Площадь 41 м²
€ 201,000
Квартира 2 комнаты в Кан, Франция
Квартира 2 комнаты
Кан, Франция
Комнаты 2
Площадь 43 м²
€ 221,000
Квартира 2 комнаты в Кан, Франция
Квартира 2 комнаты
Кан, Франция
Комнаты 2
Площадь 43 м²
€ 216,000
Квартира 2 комнаты в Кан, Франция
Квартира 2 комнаты
Кан, Франция
Комнаты 2
Площадь 44 м²
€ 257,000
Квартира 2 комнаты в Кан, Франция
Квартира 2 комнаты
Кан, Франция
Комнаты 2
Площадь 45 м²
€ 227,000
Квартира 2 комнаты в Кан, Франция
Квартира 2 комнаты
Кан, Франция
Комнаты 2
Площадь 45 м²
€ 217,000
Квартира 3 комнаты в Кан, Франция
Квартира 3 комнаты
Кан, Франция
Комнаты 3
Площадь 64 м²
€ 275,000
Квартира 2 комнаты в Кан, Франция
Квартира 2 комнаты
Кан, Франция
Комнаты 2
Площадь 48 м²
€ 247,000
Квартира 2 комнаты в Кан, Франция
Квартира 2 комнаты
Кан, Франция
Комнаты 2
Площадь 46 м²
€ 254,000
Квартира 2 комнаты в Кан, Франция
Квартира 2 комнаты
Кан, Франция
Комнаты 2
Площадь 45 м²
€ 222,000
Квартира 4 комнаты в Кан, Франция
Квартира 4 комнаты
Кан, Франция
Комнаты 4
Площадь 78 м²
€ 305,000
Квартира 4 комнаты в Кан, Франция
Квартира 4 комнаты
Кан, Франция
Комнаты 4
Площадь 79 м²
€ 300,000
Квартира 4 комнаты в Кан, Франция
Квартира 4 комнаты
Кан, Франция
Комнаты 4
Площадь 82 м²
€ 328,000
Квартира 4 комнаты в Кан, Франция
Квартира 4 комнаты
Кан, Франция
Комнаты 4
Площадь 82 м²
€ 333,000
Квартира 4 комнаты в Кан, Франция
Квартира 4 комнаты
Кан, Франция
Комнаты 4
Площадь 88 м²
€ 355,000
Квартира 4 комнаты в Кан, Франция
Квартира 4 комнаты
Кан, Франция
Комнаты 4
Площадь 88 м²
€ 340,000
Квартира 5 комнат в Кан, Франция
Квартира 5 комнат
Кан, Франция
Комнаты 5
Площадь 127 м²
€ 480,000
Квартира 4 комнаты в Кан, Франция
Квартира 4 комнаты
Кан, Франция
Комнаты 4
Площадь 98 м²
€ 495,000
Квартира 5 комнат в Кан, Франция
Квартира 5 комнат
Кан, Франция
Комнаты 5
Площадь 99 м²
€ 523,000
Квартира 5 комнат в Кан, Франция
Квартира 5 комнат
Кан, Франция
Комнаты 5
Площадь 111 м²
€ 499,000
Квартира 1 комната в Ablon, Франция
Квартира 1 комната
Ablon, Франция
Комнаты 1
Площадь 45 м²
€ 236,000

Параметры недвижимости в Calvados, Франция

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с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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