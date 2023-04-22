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Дома с бассейном в Apt, Франция

4 объекта найдено
Дом 6 спален в Merindol, Франция
Дом 6 спален
Merindol, Франция
13 Количество комнат
Цена по запросу
Это великолепное поместье, расположенное в самом сердце Южного Люберона, в исключительном м…
Дом 3 спальни в Goult, Франция
Дом 3 спальни
Goult, Франция
10 Количество комнат
Цена по запросу
В самом сердце Люберона, недалеко от города Апт, красивая усадьба, состоящая из 3 основных …
Дом 10 спален в Goult, Франция
Дом 10 спален
Goult, Франция
15 Количество комнат 600 м²
Цена по запросу
Люберон, великолепный туристический комплекс, расположенный в парке площадью 2,5 га, в бывш…
Дом 13 спален в Goult, Франция
Дом 13 спален
Goult, Франция
26 Количество комнат 63 251 м²
Цена по запросу
В самом сердце Люберона, в исключительном месте с панорамным видом на долину Апт и плато Ал…

Параметры недвижимости в Apt, Франция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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