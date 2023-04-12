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Купить квартиру с бассейном во Франции

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3 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Эз, Франция
Квартира 2 спальни
Эз, Франция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 5/7 Этаж
€ 429,000
Элитная резиденция класса люкс в центре Рокебрюн-Кап-Мартан, рядом с пляжами и морем, рестор…
Квартира 3 спальнив Париж, Франция
Квартира 3 спальни
Париж, Франция
800 м²
€ 21,000,000
Роскошные апартаменты  площадью 800 кв.м. расположены в красивом доме в самом престижном ра…
Квартира 3 спальнив Канны, Франция
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
110 м²
€ 980,000
Великолепные апартаменты с видом на море и острова в Каннах.  Площадь -  110 кв.м., в доме …

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