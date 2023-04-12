Купить квартиру с видом на море во Франции

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Франция
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Квартира 2 спальни
Эз, Франция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
5/7 Этаж
€ 429,000
Элитная резиденция класса люкс в центре Рокебрюн-Кап-Мартан, рядом с пляжами и морем, рестор…
Квартира 2 спальни
Босолей, Франция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
3/7 Этаж
€ 480,000
Рядом с "золотым" кварталом Монако. До Монте-Карло 10 минут пешком, до пляжа в Мон…
Квартира 3 спальни
Франция, Франция
2 ванных комнат
120 м²
7/7 Этаж
€ 1,590,000
Продажа апартаментов в Босолей, в 20 метрах до Монако и в 500 метрах до моря. Площадью 120 к…
Квартира
Франция, Франция
260 м²
€ 1,850,000
Продажа апартаментов в закрытой резиденции в Каннах, в престижном квартале Ля Калифорни. Апа…
Квартира 2 спальни
Франция, Франция
1 ванных комнат
116 м²
€ 1,350,000
Просторные апартаменты «вилла на крыше» площадью 116 кв.м и террасой 110 кв.м. на последнем …
Квартира 2 спальни
Франция, Франция
1 ванных комнат
77 м²
€ 745,000
Трёхкомнатная квартира на продажу в престижном комплексе Marina Baie des Anges, у моря в Вил…
Квартира 3 спальни
Франция, Франция
1 ванных комнат
146 м²
€ 1,500,000
Четырехкомнатные апартаменты, жилой площадью 146 кв.м. + терраса 20 кв.м. в Ницце в элитном …
Квартира 3 комнаты
Canet-Plage, Франция
3 Количество комнат
63 м²
€ 404,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022 Вид на море, приезжайте и живите в исключительном месте …
Квартира 3 комнаты
Canet-Plage, Франция
3 Количество комнат
82 м²
€ 474,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022 Вид на море, приезжайте и живите в исключительном месте …
Квартира 3 комнаты
Canet-Plage, Франция
3 Количество комнат
68 м²
€ 484,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022 Вид на море, приезжайте и живите в исключительном месте …
Квартира 3 комнаты
Canet-Plage, Франция
3 Количество комнат
67 м²
€ 454,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022 Вид на море, приезжайте и живите в исключительном месте …
Квартира 2 комнаты
Овар, Франция
2 Количество комнат
54 м²
€ 443,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022 Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
Квартира 2 комнаты
Овар, Франция
2 Количество комнат
52 м²
€ 493,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022 Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
Квартира 2 комнаты
Овар, Франция
2 Количество комнат
51 м²
€ 478,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022 Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
Квартира 3 комнаты
Овар, Франция
3 Количество комнат
64 м²
€ 567,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022 Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
Квартира 2 комнаты
Овар, Франция
2 Количество комнат
61 м²
€ 508,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022 Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
Квартира 2 комнаты
Овар, Франция
2 Количество комнат
58 м²
€ 478,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022 Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
Квартира 2 комнаты
Овар, Франция
2 Количество комнат
58 м²
€ 478,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022 Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
Квартира 3 комнаты
Овар, Франция
3 Количество комнат
98 м²
€ 953,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022 Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
Квартира 3 комнаты
Овар, Франция
3 Количество комнат
97 м²
€ 913,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022 Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
Квартира 3 комнаты
Овар, Франция
3 Количество комнат
80 м²
€ 727,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022 Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
Квартира 4 комнаты
Овар, Франция
4 Количество комнат
109 м²
€ 1,003,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022 Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
Квартира 4 комнаты
Овар, Франция
4 Количество комнат
87 м²
€ 717,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022 Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
Квартира 4 комнаты
Овар, Франция
4 Количество комнат
84 м²
€ 727,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022 Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
Квартира 4 комнаты
Овар, Франция
4 Количество комнат
118 м²
€ 976,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022 Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
Квартира 2 комнаты
Эз, Франция
2 Количество комнат
52 м²
€ 487,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2021 Между Ниццей и Монако, с видом на полуостров Сен-Жан-Кап…
Квартира 5 комнат
Лазурный Берег и Прованс, Франция
5 Количество комнат
203 м²
5 Этаж
€ 795,000
Франция Лазурный берег г.Ницца Пентхаус в резиденции класса лю…
Квартира 6 комнат
Лазурный Берег и Прованс, Франция
6 Количество комнат
154 м²
€ 890,000
Франция Лазурный берег г.Ницца Апартамент в резиденции с парко…
Квартира 4 комнаты
Лазурный Берег и Прованс, Франция
4 Количество комнат
113 м²
1 Этаж
€ 625,000
Франция Лазурный берег г.Ницца Апартамент в престижной резиден…
Квартира 4 комнаты
Лазурный Берег и Прованс, Франция
4 Количество комнат
130 м²
2 Этаж
€ 685,000
Франция Лазурный берег г.Ницца Апартамент в районе Fabron …
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