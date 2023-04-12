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Купить квартиру с видом на море во Франции

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45 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Эз, Франция
Квартира 2 спальни
Эз, Франция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 5/7 Этаж
€ 429,000
Элитная резиденция класса люкс в центре Рокебрюн-Кап-Мартан, рядом с пляжами и морем, рестор…
Квартира 2 спальнив Босолей, Франция
Квартира 2 спальни
Босолей, Франция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м² 3/7 Этаж
€ 480,000
Рядом с "золотым" кварталом Монако. До Монте-Карло 10 минут пешком, до пляжа в Мон…
Квартира 3 спальнив Франция, Франция
Квартира 3 спальни
Франция, Франция
2 ванных комнат 120 м² 7/7 Этаж
€ 1,590,000
Продажа апартаментов в Босолей, в 20 метрах до Монако и в 500 метрах до моря. Площадью 120 к…
Квартирав Франция, Франция
Квартира
Франция, Франция
260 м²
€ 1,850,000
Продажа апартаментов в закрытой резиденции в Каннах, в престижном квартале Ля Калифорни. Апа…
Квартира 2 спальнив Франция, Франция
Квартира 2 спальни
Франция, Франция
1 ванных комнат 116 м²
€ 1,350,000
Просторные апартаменты «вилла на крыше» площадью 116 кв.м и террасой 110 кв.м. на последнем …
Квартира 2 спальнив Франция, Франция
Квартира 2 спальни
Франция, Франция
1 ванных комнат 77 м²
€ 745,000
Трёхкомнатная квартира на продажу в престижном комплексе Marina Baie des Anges, у моря в Вил…
Квартира 3 спальнив Франция, Франция
Квартира 3 спальни
Франция, Франция
1 ванных комнат 146 м²
€ 1,500,000
Четырехкомнатные апартаменты, жилой площадью 146 кв.м. + терраса 20 кв.м. в Ницце в элитном …
Квартира 3 комнатыв Canet-Plage, Франция
Квартира 3 комнаты
Canet-Plage, Франция
3 Количество комнат 63 м²
€ 404,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море, приезжайте и живите в исключительном месте …
Квартира 3 комнатыв Canet-Plage, Франция
Квартира 3 комнаты
Canet-Plage, Франция
3 Количество комнат 82 м²
€ 474,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море, приезжайте и живите в исключительном месте …
Квартира 3 комнатыв Canet-Plage, Франция
Квартира 3 комнаты
Canet-Plage, Франция
3 Количество комнат 68 м²
€ 484,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море, приезжайте и живите в исключительном месте …
Квартира 3 комнатыв Canet-Plage, Франция
Квартира 3 комнаты
Canet-Plage, Франция
3 Количество комнат 67 м²
€ 454,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море, приезжайте и живите в исключительном месте …
Квартира 2 комнатыв Овар, Франция
Квартира 2 комнаты
Овар, Франция
2 Количество комнат 54 м²
€ 443,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
Квартира 2 комнатыв Овар, Франция
Квартира 2 комнаты
Овар, Франция
2 Количество комнат 52 м²
€ 493,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
Квартира 2 комнатыв Овар, Франция
Квартира 2 комнаты
Овар, Франция
2 Количество комнат 51 м²
€ 478,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
Квартира 3 комнатыв Овар, Франция
Квартира 3 комнаты
Овар, Франция
3 Количество комнат 64 м²
€ 567,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
Квартира 2 комнатыв Овар, Франция
Квартира 2 комнаты
Овар, Франция
2 Количество комнат 61 м²
€ 508,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
Квартира 2 комнатыв Овар, Франция
Квартира 2 комнаты
Овар, Франция
2 Количество комнат 58 м²
€ 478,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
Квартира 2 комнатыв Овар, Франция
Квартира 2 комнаты
Овар, Франция
2 Количество комнат 58 м²
€ 478,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
Квартира 3 комнатыв Овар, Франция
Квартира 3 комнаты
Овар, Франция
3 Количество комнат 98 м²
€ 953,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
Квартира 3 комнатыв Овар, Франция
Квартира 3 комнаты
Овар, Франция
3 Количество комнат 97 м²
€ 913,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
Квартира 3 комнатыв Овар, Франция
Квартира 3 комнаты
Овар, Франция
3 Количество комнат 80 м²
€ 727,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
Квартира 4 комнатыв Овар, Франция
Квартира 4 комнаты
Овар, Франция
4 Количество комнат 109 м²
€ 1,003,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
Квартира 4 комнатыв Овар, Франция
Квартира 4 комнаты
Овар, Франция
4 Количество комнат 87 м²
€ 717,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
Квартира 4 комнатыв Овар, Франция
Квартира 4 комнаты
Овар, Франция
4 Количество комнат 84 м²
€ 727,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
Квартира 4 комнатыв Овар, Франция
Квартира 4 комнаты
Овар, Франция
4 Количество комнат 118 м²
€ 976,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
Квартира 2 комнатыв Эз, Франция
Квартира 2 комнаты
Эз, Франция
2 Количество комнат 52 м²
€ 487,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2021  Между Ниццей и Монако, с видом на полуостров Сен-Жан-Кап…
Квартира 5 комнатв Лазурный Берег и Прованс, Франция
Квартира 5 комнат
Лазурный Берег и Прованс, Франция
5 Количество комнат 203 м² 5 Этаж
€ 795,000
Франция Лазурный берег г.Ницца &nbsp; Пентхаус в резиденции класса лю…
Квартира 6 комнатв Лазурный Берег и Прованс, Франция
Квартира 6 комнат
Лазурный Берег и Прованс, Франция
6 Количество комнат 154 м²
€ 890,000
Франция Лазурный берег г.Ницца &nbsp; Апартамент в резиденции с парко…
Квартира 4 комнатыв Лазурный Берег и Прованс, Франция
Квартира 4 комнаты
Лазурный Берег и Прованс, Франция
4 Количество комнат 113 м² 1 Этаж
€ 625,000
Франция Лазурный берег г.Ницца &nbsp; Апартамент в престижной резиден…
Квартира 4 комнатыв Лазурный Берег и Прованс, Франция
Квартира 4 комнаты
Лазурный Берег и Прованс, Франция
4 Количество комнат 130 м² 2 Этаж
€ 685,000
Франция Лазурный берег г.Ницца Апартамент&nbsp; в районе Fabron …

Регионы с недвижимостью на продажу

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