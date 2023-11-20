Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Франция
  4. Annemasse

Жильё в Annemasse, Франция

квартиры
13
13 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Annemasse, Франция
Квартира 2 комнаты
Annemasse, Франция
Комнаты 2
Площадь 41 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024Новая резиденция в центре Рейнье, расположенная в 650 м от…
€254,500
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Annemasse, Франция
Квартира 1 комната
Annemasse, Франция
Комнаты 1
Площадь 27 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024Новая резиденция в центре Рейнье, расположенная в 650 м от…
€183,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Annemasse, Франция
Квартира 3 комнаты
Annemasse, Франция
Комнаты 3
Площадь 57 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024Новая резиденция в центре Рейнье, расположенная в 650 м от…
€300,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Annemasse, Франция
Квартира 3 комнаты
Annemasse, Франция
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023Новая резиденция в центре Рейнье, расположенная в 650 м от…
€329,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Annemasse, Франция
Квартира 3 комнаты
Annemasse, Франция
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023Новая резиденция в центре Рейнье, расположенная в 650 м от…
€334,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Annemasse, Франция
Квартира 3 комнаты
Annemasse, Франция
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023Новая резиденция в центре Рейнье, расположенная в 650 м от…
€345,000
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Annemasse, Франция
Квартира 4 комнаты
Annemasse, Франция
Комнаты 4
Площадь 81 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023Новая резиденция в центре Рейнье, расположенная в 650 м от…
€435,000
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Annemasse, Франция
Квартира 4 комнаты
Annemasse, Франция
Комнаты 4
Площадь 76 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023Новая резиденция в центре Рейнье, расположенная в 650 м от…
€404,000
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Annemasse, Франция
Квартира 4 комнаты
Annemasse, Франция
Комнаты 4
Площадь 74 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023Новая резиденция в центре Рейнье, расположенная в 650 м от…
€400,000
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Annemasse, Франция
Квартира 4 комнаты
Annemasse, Франция
Комнаты 4
Площадь 74 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023Новая резиденция в центре Рейнье, расположенная в 650 м от…
€390,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Annemasse, Франция
Квартира 2 комнаты
Annemasse, Франция
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023Новая резиденция в центре Рейнье, расположенная в 650 м от…
€252,500
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Annemasse, Франция
Квартира 3 комнаты
Annemasse, Франция
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023Новая резиденция в центре Рейнье, расположенная в 650 м от…
€321,500
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Annemasse, Франция
Квартира 2 комнаты
Annemasse, Франция
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023Новая резиденция в центре Рейнье, расположенная в 650 м от…
€276,500
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Annemasse, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти