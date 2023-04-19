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Купить недвижимость в Amboise, Франция

1 объект найдено
Замок 5 спаленв Amboise, Франция
Замок 5 спален
Amboise, Франция
450 м²
€ 1,483,000
Великолепный замок расположился в 220 км от Парижа, в одном из самых красивых уголков Франц…
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