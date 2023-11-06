Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Франция
  4. Alpes-Maritimes
  5. Multilevel-apartment

Многоуровневые квартиры в Alpes-Maritimes, Франция

Многоуровневые квартиры В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 спальни в Канны, Франция
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
Количество спален 3
Площадь 122 м²
Your international Côte d'Azur real estate platform offers a very nice 2/3 bedroom apartment…
€1,47 млн
Квартира 1 спальня с мебелью, с отоплением, с инфраструктурой в Париж, Франция
Квартира 1 спальня с мебелью, с отоплением, с инфраструктурой
Париж, Франция
Количество спален 1
Площадь 61 м²
Прекрасная квартира площадью 61 кв. м в самом центре квартала Сен-Жермен-де-Пре, Париж. В а…
€867,506
Квартира 4 комнаты в Лорьян, Франция
Квартира 4 комнаты
Лорьян, Франция
Комнаты 4
Площадь 87 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Новый район оживет с местами, отмеченными сохранением суще…
€306,798
Квартира 5 комнат в Lyon, Франция
Квартира 5 комнат
Lyon, Франция
Комнаты 5
Площадь 145 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Новая резиденция в самом сердце популярного района Монша…
€1,20 млн
Квартира 2 комнаты в Antony, Франция
Квартира 2 комнаты
Antony, Франция
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 В Шатене-Малабри, в новом эко-районе Ла Валле напротив па…
€329,043
Квартира 4 комнаты с террасой в Метрополия Франции, Франция
Квартира 4 комнаты с террасой
Метрополия Франции, Франция
Комнаты 4
Площадь 87 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023 Предварительный просмотр новой резиденции ICADE в Тулузе!…
€359,537
Квартира 4 спальни в Канны, Франция
Квартира 4 спальни
Канны, Франция
Количество спален 4
Площадь 281 м²
In the sought after Oxford area, a superb 6 room bourgeois style apartment entirely renovate…
€1,38 млн
Квартира 4 комнаты в Кольмар, Франция
Квартира 4 комнаты
Кольмар, Франция
Комнаты 4
Площадь 86 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Расположенная в самом центре Кольмара, эта новая резиден…
€276,211
Вилла 4 спальни в Антиб, Франция
Вилла 4 спальни
Антиб, Франция
Количество спален 4
Площадь 155 м²
Magnificent house with sea view located on the first line of the Cap d'Antibes. It is ideall…
€2,45 млн
Вилла 8 спален в Ле-План-де-ла-Тур, Франция
Вилла 8 спален
Ле-План-де-ла-Тур, Франция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 168 м²
Beautiful house, close to the village center, quiet and ideal for a large family or activity…
€1,34 млн
Квартира в Париж, Франция
Квартира
Париж, Франция
Площадь 327 м²
Франция г.Париж   Апартаменты 300м2   Элегантные апартамент…
€5,95 млн
Квартира 2 спальни в центре города, с охраняемой территорией, с инфраструктурой в Париж, Франция
Квартира 2 спальни в центре города, с охраняемой территорией, с инфраструктурой
Париж, Франция
Количество спален 2
Площадь 107 м²
Элегантная квартира находится в престижном здании 1930 года в 16-ом округе Парижа. Площадь …
€1,18 млн

Параметры недвижимости в Alpes-Maritimes, Франция

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти