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Купить замок в Alpes-Maritimes, Франция

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1 объект найдено
Замокв Овар, Франция
Замок
Овар, Франция
800 м²
€ 1,190,000
CENTRE-VAR HOTEL DE CHARME Отель 3 звезды, гастрономический РЕСТОРАН Этот очаровательный…

Параметры недвижимости в Alpes-Maritimes, Франция

с бассейном
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с видом на озеро
недорогая
элитное
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