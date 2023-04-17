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Купить квартиру в Alpes-Maritimes, Франция

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16 объектов найдено
Квартира 4 комнатыв Овар, Франция
Квартира 4 комнаты
Овар, Франция
4 Количество комнат 84 м²
€ 770,000
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2023  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
Квартира 3 комнатыв Овар, Франция
Квартира 3 комнаты
Овар, Франция
3 Количество комнат 80 м²
€ 847,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
Квартира 2 комнатыв Овар, Франция
Квартира 2 комнаты
Овар, Франция
2 Количество комнат 54 м²
€ 443,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
Квартира 2 комнатыв Овар, Франция
Квартира 2 комнаты
Овар, Франция
2 Количество комнат 52 м²
€ 493,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
Квартира 2 комнатыв Овар, Франция
Квартира 2 комнаты
Овар, Франция
2 Количество комнат 51 м²
€ 478,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
Квартира 3 комнатыв Овар, Франция
Квартира 3 комнаты
Овар, Франция
3 Количество комнат 64 м²
€ 567,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
Квартира 2 комнатыв Овар, Франция
Квартира 2 комнаты
Овар, Франция
2 Количество комнат 61 м²
€ 508,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
Квартира 2 комнатыв Овар, Франция
Квартира 2 комнаты
Овар, Франция
2 Количество комнат 58 м²
€ 478,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
Квартира 2 комнатыв Овар, Франция
Квартира 2 комнаты
Овар, Франция
2 Количество комнат 58 м²
€ 478,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
Квартира 3 комнатыв Овар, Франция
Квартира 3 комнаты
Овар, Франция
3 Количество комнат 98 м²
€ 953,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
Квартира 3 комнатыв Овар, Франция
Квартира 3 комнаты
Овар, Франция
3 Количество комнат 97 м²
€ 913,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
Квартира 3 комнатыв Овар, Франция
Квартира 3 комнаты
Овар, Франция
3 Количество комнат 80 м²
€ 727,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
Квартира 4 комнатыв Овар, Франция
Квартира 4 комнаты
Овар, Франция
4 Количество комнат 109 м²
€ 1,003,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
Квартира 4 комнатыв Овар, Франция
Квартира 4 комнаты
Овар, Франция
4 Количество комнат 87 м²
€ 717,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
Квартира 4 комнатыв Овар, Франция
Квартира 4 комнаты
Овар, Франция
4 Количество комнат 84 м²
€ 727,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
Квартира 4 комнатыв Овар, Франция
Квартира 4 комнаты
Овар, Франция
4 Количество комнат 118 м²
€ 976,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…

Параметры недвижимости в Alpes-Maritimes, Франция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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