Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Метрополия Франции
  4. Альпы Верхнего Прованса

Купить недвижимость в Альпы Верхнего Прованса, Франция

Digne-les-Bains
1
1 объект найдено
Вилла 4 спальнив Saint-Jeannet, Франция
Вилла 4 спальни
Saint-Jeannet, Франция
197 м²
€ 1,950,000
Saint - Жаннет - это деревня, расположенная в департаменте Приморские Альпы, в регионе Прова…

Параметры недвижимости в Альпы Верхнего Прованса, Франция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти