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Квартиры в Юлёярви, Финляндия

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3 объекта найдено
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Юлёярви, Финляндия
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Юлёярви, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€219,900
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира 3 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в Юлёярви, Финляндия
Квартира 3 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Юлёярви, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€249,900
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира в Юлёярви, Финляндия
Квартира
Юлёярви, Финляндия
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Цена по запросу
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