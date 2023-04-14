Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Материковая Финляндия
  4. Агентство регионального управления Западной и Внутренней Финляндии
  5. Дома

Купить дом возле озера в Агентство регионального управления Западной и Внутренней Финляндии, Финляндия

Jaerviseudun seutukunta
4
Ханкасалми
4
Kokkolan seutukunta
3
Kuusiokuntien seutukunta
3
Карстула
3
Юлёярви
3
Kaustisen seutukunta
2
Sumiainen
2
Показать больше
3 объекта найдено
Дом 2 спальнив Tampereen seutukunta, Финляндия
Дом 2 спальни
Tampereen seutukunta, Финляндия
4 Количество комнат 95 м² 1/2 Этаж
€ 150,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Viiala, Финляндия
Дом 3 спальни
Viiala, Финляндия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 171 м² 2/3 Этаж
€ 649,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 7 спаленв Валкеакоски, Финляндия
Дом 7 спален
Валкеакоски, Финляндия
12 Количество комнат 5 ванных комнат 1 414 м² 1/3 Этаж
€ 1,280,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Агентство регионального управления Западной и Внутренней Финляндии, Финляндия

с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти