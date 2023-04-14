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Купить дом в Агентство регионального управления Западной и Внутренней Финляндии, Финляндия

Jaerviseudun seutukunta
4
Kokkolan seutukunta
3
Kuusiokuntien seutukunta
3
Юлёярви
3
Kaustisen seutukunta
2
Sumiainen
2
Suupohjan seutukunta
2
Sydoesterbotten
2
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100 объектов найдено
Домв Кихниё, Финляндия
Дом
Кихниё, Финляндия
€ 28,000
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для п…
Дом 3 спальнив Vastamaeki, Финляндия
Дом 3 спальни
Vastamaeki, Финляндия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 118 м² 1/2 Этаж
€ 315,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Домв Torkkola, Финляндия
Дом
Torkkola, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для п…
Дом 3 спальнив Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
Дом 3 спальни
Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 106 м² 1/1 Этаж
€ 289,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Таунхаусв Юлёярви, Финляндия
Таунхаус
Юлёярви, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Одноком…
Дом 4 спальнив Oriveden asema, Финляндия
Дом 4 спальни
Oriveden asema, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 113 м² 1/1 Этаж
€ 209,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Нокиа, Финляндия
Дом 3 спальни
Нокиа, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м² 1/1 Этаж
€ 319,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальнив Tampereen seutukunta, Финляндия
Дом 2 спальни
Tampereen seutukunta, Финляндия
4 Количество комнат 95 м² 1/2 Этаж
€ 150,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Таунхаусв Тохолампи, Финляндия
Таунхаус
Тохолампи, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Домв Pollari, Финляндия
Дом
Pollari, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Домв Kantlax, Финляндия
Дом
Kantlax, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для п…
Таунхаусв Nuutajaervi, Финляндия
Таунхаус
Nuutajaervi, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Таунхаусв Ээтся, Финляндия
Таунхаус
Ээтся, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Таунхаусв Ханкасалми, Финляндия
Таунхаус
Ханкасалми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Домв Vilppula, Финляндия
Дом
Vilppula, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Таунхаусв Teisko, Финляндия
Таунхаус
Teisko, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Таунхаусв Лаппаярви, Финляндия
Таунхаус
Лаппаярви, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Домв Baeckby, Финляндия
Дом
Baeckby, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Домв Pekkola, Финляндия
Дом
Pekkola, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для п…
Домв Коккола, Финляндия
Дом
Коккола, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для п…
Домв Ээнекоски, Финляндия
Дом
Ээнекоски, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для п…
Таунхаусв Ханкасалми, Финляндия
Таунхаус
Ханкасалми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Домв Terjaerv, Финляндия
Дом
Terjaerv, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Таунхаусв Leuhu, Финляндия
Таунхаус
Leuhu, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Дом 4 спальнив Лемпяаля, Финляндия
Дом 4 спальни
Лемпяаля, Финляндия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м² 1/2 Этаж
€ 379,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Таунхаусв Kittilaenmaeki, Финляндия
Таунхаус
Kittilaenmaeki, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Таунхаусв Lehtimaeki, Финляндия
Таунхаус
Lehtimaeki, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Домв Haaskanperae, Финляндия
Дом
Haaskanperae, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для п…
Таунхаусв Voitila, Финляндия
Таунхаус
Voitila, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Таунхаусв Ээнекоски, Финляндия
Таунхаус
Ээнекоски, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…

Параметры недвижимости в Агентство регионального управления Западной и Внутренней Финляндии, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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