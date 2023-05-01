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Квартиры возле озера в Агентство регионального управления Западной и Внутренней Финляндии, Финляндия

Luoteis-Pirkanmaan seutukunta
3
Vaajakoski
2
Икаалинен
2
Яласьярви
2
Halli
1
Kaelviae
1
Kaustisen seutukunta
1
Kokkolan seutukunta
1
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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Tampereen seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня
Tampereen seutukunta, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 2/2 Этаж
€ 99,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Агентство регионального управления Западной и Внутренней Финляндии, Финляндия

недорогая
элитная
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