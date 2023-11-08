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Жильё в Voera, Финляндия

1 объект найдено
Дом 3 спальни с террасой, с плитой, с посудомоечной машиной в Voera, Финляндия
Дом 3 спальни с террасой, с плитой, с посудомоечной машиной
Voera, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€49,000
Realting.com
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