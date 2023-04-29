Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Материковая Финляндия
  4. Агентство регионального управления Западной и Внутренней Финляндии
  5. Ylae-Pirkanmaan seutukunta
  6. Виррат
  7. Таунхаусы

Таунхаусы в Виррат, Финляндия

Таунхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира в Sorsakoski, Финляндия
Квартира
Sorsakoski, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехкомна…
Квартира 1 спальня в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 1 спальня
Helsinki sub-region, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 6/6 Этаж
€ 196,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни в Paekinmaeki, Финляндия
Дом 4 спальни
Paekinmaeki, Финляндия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 136 м² 1/2 Этаж
€ 249,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Райсио, Финляндия
Квартира 1 спальня
Райсио, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 3/3 Этаж
€ 95,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Timola, Финляндия
Квартира
Timola, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехкомна…
Дом в Нурмес, Финляндия
Дом
Нурмес, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира в Komsi, Финляндия
Квартира
Komsi, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехком…
Квартира 2 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 2 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 71 м² 1/2 Этаж
€ 330,150
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Porin seutukunta, Финляндия
Квартира
Porin seutukunta, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира в Наккила, Финляндия
Квартира
Наккила, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В ц…
Таунхаус в Полвиярви, Финляндия
Таунхаус
Полвиярви, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира в Lukkoila, Финляндия
Квартира
Lukkoila, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Realting.com
Перейти