Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Финляндия
  4. Виройоки
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в Виройоки, Финляндия

Таунхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира в Porin seutukunta, Финляндия
Квартира
Porin seutukunta, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехком…
Цена по запросу
Квартира в Ээнекоски, Финляндия
Квартира
Ээнекоски, Финляндия
Возможно оформление на нескольких собственников!!! Возможно дистанционное проведение сделк…
Цена по запросу
Квартира в Район Коувола, Финляндия
Квартира
Район Коувола, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Цена по запросу
Квартира в Кокемяки, Финляндия
Квартира
Кокемяки, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Цена по запросу
Таунхаус в Каннонкоски, Финляндия
Таунхаус
Каннонкоски, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
Цена по запросу
Квартира в Виррат, Финляндия
Квартира
Виррат, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Одноком…
Цена по запросу
Квартира 3 спальни в Куопио, Финляндия
Квартира 3 спальни
Куопио, Финляндия
Количество спален 3
Площадь 203 м²
Этаж 8
Этот дом по адресу Puistokatu 11 A удобно расположен на верхнем 8-м этаже. Он открывается в …
€1,86 млн
Дом в Торнио, Финляндия
Дом
Торнио, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Аукцион…
Цена по запросу
Дом в Исойоки, Финляндия
Дом
Исойоки, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Цена по запросу
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Tyry, Финляндия
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Tyry, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€118,905
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Лиминка, Финляндия
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Лиминка, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€173,861
Квартира в Йокиойнен, Финляндия
Квартира
Йокиойнен, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
Цена по запросу
Realting.com
Перейти