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Дома в Viiala, Финляндия

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Viiala, Финляндия
Дом 3 спальни
Viiala, Финляндия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 171 м² 2/3 Этаж
€ 649,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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