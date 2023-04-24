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Дома в Вантаа, Финляндия

7 объектов найдено
Дом 3 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Дом 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 1/2 Этаж
€ 185,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Дом 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 93 м² 2/2 Этаж
€ 329,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Дом 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 92 м² 1/1 Этаж
€ 285,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Дом 2 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м² 1/1 Этаж
€ 309,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 1 спальня в Helsinki sub-region, Финляндия
Дом 1 спальня
Helsinki sub-region, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 1/1 Этаж
€ 169,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Дом 2 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м² 1/2 Этаж
€ 443,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни в Helsinki sub-region, Финляндия
Дом 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м² 1/1 Этаж
€ 474,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Вантаа, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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