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Дома возле озера в Валкеакоски, Финляндия

1 объект найдено
Дом 7 спален в Валкеакоски, Финляндия
Дом 7 спален
Валкеакоски, Финляндия
12 Количество комнат 5 ванных комнат 1 414 м² 1/3 Этаж
€ 1,280,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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