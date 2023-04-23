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Дома в Vakka-Suomen seutukunta, Финляндия

Kalanti
1
Vinkkilae
1
Тайвассало
1
Уусикаупунки
1
4 объекта найдено
Таунхаус в Тайвассало, Финляндия
Таунхаус
Тайвассало, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Дом в Kalanti, Финляндия
Дом
Kalanti, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для п…
Таунхаус в Vinkkilae, Финляндия
Таунхаус
Vinkkilae, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Коттедж 1 спальня в Уусикаупунки, Финляндия
Коттедж 1 спальня
Уусикаупунки, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 1/1 Этаж
€ 155,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Vakka-Suomen seutukunta, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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