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Квартиры в Vakka-Suomen seutukunta, Финляндия

Уусикаупунки
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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Уусикаупунки, Финляндия
Квартира 2 спальни
Уусикаупунки, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м² 1/1 Этаж
€ 250,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Vakka-Suomen seutukunta, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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