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Жильё возле озера в Ваала, Финляндия

1 объект найдено
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Ваала, Финляндия
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Ваала, Финляндия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€980,000
Realting.com
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