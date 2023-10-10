Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Финляндия
  4. Уусимаа
  5. Особняки

Особняки возле озера в Уусимаа, Финляндия

Особняк В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коттедж 1 спальня без ремонта, с видом на лес в Etelaenkylae, Финляндия
Коттедж 1 спальня без ремонта, с видом на лес
Etelaenkylae, Финляндия
Комнаты 2
Площадь 25 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€14,980
Квартира в Нурмес, Финляндия
Квартира
Нурмес, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Одноко…
Цена по запросу
Дом 4 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в Район Котка-Хамина, Финляндия
Дом 4 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Район Котка-Хамина, Финляндия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 199 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€277,623
Квартира 1 спальня с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 1 спальня с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Helsinki sub-region, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€174,763
Таунхаус в Мухос, Финляндия
Таунхаус
Мухос, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
Цена по запросу
Дом в Район Йоэнсуу, Финляндия
Дом
Район Йоэнсуу, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! До…
Цена по запросу
Квартира в Валкеакоски, Финляндия
Квартира
Валкеакоски, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехкомна…
Цена по запросу
Квартира в Хейнола, Финляндия
Квартира
Хейнола, Финляндия
В городе Хейнола продаётся просторная, ухоженная студия на втором этаже, в которой только чт…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Tampereen seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Tampereen seutukunta, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 7/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€98,866
Квартира в Хамина, Финляндия
Квартира
Хамина, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
Цена по запросу
Дом в Ямся, Финляндия
Дом
Ямся, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Неб…
Цена по запросу
Таунхаус в Kuopio sub-region, Финляндия
Таунхаус
Kuopio sub-region, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Уусимаа, Финляндия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти