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Жильё возле озера в Уусимаа, Финляндия

Helsinki sub-region
110
Вантаа
41
Porvoon seutukunta
34
Порвоо
29
Хельсинки
28
Loviisan seutukunta
8
Эспоо
7
Ярвенпяа
7
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1 объект найдено
Дом 1 спальня в Vakkola, Финляндия
Дом 1 спальня
Vakkola, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/1
€ 179,000

Параметры недвижимости в Уусимаа, Финляндия

с видом на море
недорогая
элитная
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