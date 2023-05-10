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Дома возле озера в Уусимаа, Финляндия

Helsinki sub-region
25
Porvoon seutukunta
19
Порвоо
14
Loviisan seutukunta
5
Вантаа
5
Сипоо
3
Туусула
3
Хельсинки
3
1 объект найдено
Дом 1 спальня в Vakkola, Финляндия
Дом 1 спальня
Vakkola, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/1
€ 179,000

Параметры недвижимости в Уусимаа, Финляндия

с видом на море
недорогая
элитная
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