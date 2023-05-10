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Коттеджи в Уусимаа, Финляндия

Helsinki sub-region
4
Коттедж В архив
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5 объектов найдено
Коттедж 1 спальня в Туусула, Финляндия
Коттедж 1 спальня
Туусула, Финляндия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/1
€ 250,000
Коттедж 2 спальни в Сипоо, Финляндия
Коттедж 2 спальни
Сипоо, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 2/2
€ 118,000
Коттедж 1 спальня в Порвоо, Финляндия
Коттедж 1 спальня
Порвоо, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
€ 175,000
Коттедж 1 спальня в Вихти, Финляндия
Коттедж 1 спальня
Вихти, Финляндия
Комнаты 1
Площадь 33 м²
Этаж 1/1
€ 86,000
Коттедж 1 спальня в Porkkala, Финляндия
Коттедж 1 спальня
Porkkala, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
€ 868,000

Параметры недвижимости в Уусимаа, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитная
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