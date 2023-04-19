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Купить недвижимость в Уусикаупунки, Финляндия

2 объекта найдено
Коттедж 1 спальняв Уусикаупунки, Финляндия
Коттедж 1 спальня
Уусикаупунки, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 1/1 Этаж
€ 155,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Уусикаупунки, Финляндия
Квартира 2 спальни
Уусикаупунки, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м² 1/1 Этаж
€ 250,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Realting.com
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