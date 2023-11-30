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Дома в Туусниеми, Финляндия

3 объекта найдено
Таунхаус в Туусниеми, Финляндия
Таунхаус
Туусниеми, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Чис…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Туусниеми, Финляндия
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Туусниеми, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 156 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€259,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Вилла 1 спальня с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в Туусниеми, Финляндия
Вилла 1 спальня с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Туусниеми, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€185,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Realting.com
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