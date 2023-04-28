Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Материковая Финляндия
  4. Агентство регионального управления Юго-Западной Финляндии
  5. Turun seutukunta
  6. Коттеджи

Коттеджи в Turun seutukunta, Финляндия

Маску
1
Коттедж В архив
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 1 комната в Маску, Финляндия
Коттедж 1 комната
Маску, Финляндия
1 Количество комнат 37 м² 1/1 Этаж
€ 49,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Turun seutukunta, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти