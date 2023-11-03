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Виллы в Турку, Финляндия

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1 объект найдено
Вилла 8 комнат в Turun seutukunta, Финляндия
Вилла 8 комнат
Turun seutukunta, Финляндия
Комнаты 8
Площадь 157 м²
Финляндия юго-запад 36 км от г. Турку, 203 км от г.Хельсинки Вилла рыба…
€998,000

Параметры недвижимости в Турку, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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