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Коттеджи возле озера в Torniolaakson seutukunta, Финляндия

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Meltosjaervi, Финляндия
Коттедж 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Meltosjaervi, Финляндия
Комнаты 3
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€59,000

Параметры недвижимости в Torniolaakson seutukunta, Финляндия

недорогая
элитная
Realting.com
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