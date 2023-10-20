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Коттеджи в Torniolaakson seutukunta, Финляндия

Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттедж 1 спальня с холодильником, с плитой, без ремонта в Юлиторнио, Финляндия
Коттедж 1 спальня с холодильником, с плитой, без ремонта
Юлиторнио, Финляндия
Комнаты 1
Площадь 24 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€40,000
Коттедж 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Пелло, Финляндия
Коттедж 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Пелло, Финляндия
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€99,000

Параметры недвижимости в Torniolaakson seutukunta, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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