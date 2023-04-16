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Купить дом в Торнио, Финляндия

6 объектов найдено
Дом 3 спальнив Торнио, Финляндия
Дом 3 спальни
Торнио, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 127 м² 1/1 Этаж
€ 297,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Домв Торнио, Финляндия
Дом
Торнио, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для…
Домв Торнио, Финляндия
Дом
Торнио, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для п…
Дом 3 спальнив Торнио, Финляндия
Дом 3 спальни
Торнио, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 124 м² 1/1 Этаж
€ 109,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Торнио, Финляндия
Дом 3 спальни
Торнио, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 123 м² 1/1 Этаж
€ 59,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Торнио, Финляндия
Дом 3 спальни
Торнио, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м² 3/3 Этаж
€ 175,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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