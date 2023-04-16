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Купить квартиру возле озера в Торнио, Финляндия

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1 объект найдено
Квартира 54 спальнив Торнио, Финляндия
Квартира 54 спальни
Торнио, Финляндия
82 Количество комнат 28 ванных комнат 1 700 м² 4/4 Этаж
€ 950,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Realting.com
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