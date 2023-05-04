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Жильё возле озера в Тервола, Финляндия

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Тервола, Финляндия
Дом 4 спальни
Тервола, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 2/2
€ 79,000
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